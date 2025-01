Naturalna Rihanna w czarnym dresie wyskoczyła na szybkie zakupy

i wlasnie to jest normalna dziewczyna ktora zalozyla cos chcac poczuc sie swobodnie,i nie zawsze,od samego rana caly zespol pan do makijazu ma jej robic makijaz po to aby gdzies wyskoczyc,powtarzam kiedys taka sasiadke mielismy ze wyszla w bialej falbaniastej bluzce spodniach swiatecznych i butach na obcasie trzepac dywan wszyscy tak ryli bo komiczna tak byla choc dojrzala i dorosla to gdzies pod kopula nie miala wszystkich w domu