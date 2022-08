Naturalna Selena Gomez pozuje w kostiumie kąpielowym i ogłasza: "PRAWDZIWE BRZUCHY WRACAJĄ"

Selena Gomez zadebiutowała w świecie show biznesu, będąc jeszcze dzieckiem i niestety na własnej skórze poznała cienie sławy. Aktorka i wokalistka, która niedawno świętowała 30. urodziny, przez lata zaliczyła kilka pobytów na odwykach, przeszła załamanie nerwowe i trafiła do szpitala psychiatrycznego. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że gwiazda zdążyła już pozostawić bolesne doświadczenia daleko za sobą.

Selena Gomez należy do grona gwiazd, które nie boją się otwarcie mówić o kwestiach zdrowia psychicznego, chętnie promuje także wśród fanów "ciałopozytywność". Chorująca na toczeń celebrytka w ubiegłym roku w rozmowie z "Vogue" wyznała, że jej ciało zmienia się przez przyjmowane leki i w efekcie zmuszona jest mierzyć się z niewybrednymi komentarzami. Dziś jednak gwiazda kompletnie nie przejmuje się opiniami hejterów i otwarcie nawołuje fanów do samoakceptacji.

Ostatnio w mediach głośno zrobiło się o jednym z tiktokowych nagrań Seleny Gomez. W środę gwiazda opublikowała na platformie wideo, na którym widzimy, jak wyleguje się na jachcie w kolorowym kostiumie kąpielowym podczas wakacji we Włoszech. Dzieląc się nagraniem z urlopu, celebrytka postanowiła przy okazji ogłosić, że rozmiar zero nie jest już wyznacznikiem piękna.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Rozwód Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego oraz wymarzona praca Gosi Rozenek

We wspomnianym nagraniu Gomez posłużyła się gotowym podkładem dźwiękowym, udając, że wypowiada poszczególne słowa scenki rodzajowej.

Wciągnij go - instruował Selenę głos na nagraniu.

Niczego nie wciągam, do cholery. Prawdziwe brzuchy, ku*wa, wracają, ok? - "odpowiedziała" Selena, poruszając ustami do nagrania.

Wielu fanów Seleny Gomez w komentarzach chwaliło jej podejście do własnego ciała i dziękowało za promowanie samoakceptacji.

Sprawiasz, że czuję się dobrze we własnej skórze; Prawdopodobnie jesteś najlepszym wzorem do naśladowania; Ciałopozytywność! To takie ożywcze!; Pewność siebie i czucie się komfortowo we własnej skórze czynią cię piękną. Kocham to; Właśnie dlatego cię uwielbiam - komplementowali gwiazdę użytkownicy TikToka.

W kwietniu w jednym z zamieszczonych na TikToku nagrań Selena pochwaliła się fanom wycieczką do restauracji typu fast-food i przy okazji zapewniła, że nie ma zamiaru przejmować się negatywnymi komentarzami, gdyż świetnie czuje się we własnej skórze.

Tak naprawdę nie obchodzi mnie moja waga, bo ludzie i tak na nią narzekają. "Jesteś zbyt drobna", "Jesteś za duża", "To nie pasuje na ciebie", bla, bla, bla. Jestem idealna taka, jaka jestem - ogłosiła. Jaki jest morał tej historii? Pa - mówiła wówczas do fanów.

Warto dodać, że widoczny na tiktokowym nagraniu jednoczęściowy strój wokalistki to owoc jej współpracy z marką La'Mariette - za który zapłacić należy ponad 550 złotych. Na początku lipca ubiegłego roku gwiazda podzieliła się z fanami efektami kampanii kolekcji strojów kąpielowych, prezentując zdjęcia bez retuszu.

Jestem tak wdzięczna, że mogę świętować starania moich przyjaciół. Moja współpraca z La'Mariette ukazuje się dzisiaj! To, co kocham w tej marce, to to, że celebruje kobiety, które kochają swoje ciało bezwarunkowo, dodając im wdzięku, na który zasługują. Mam nadzieję, że kochacie to tak samo jak ja - napisała.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.