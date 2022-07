Selena Gomez skończyła... 30 lat! Świętowała w gronie sławnych koleżanek (FOTO)

Selena Gomez należy do najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Swoją popularność zdobyła dzięki produkcjom Disneya, ale z czasem chciała pozbyć się łatki "słodkiej nastolatki" i jako niezależna artystka rozpoczęła karierę muzyczną. Niestety, show biznes jest brutalny: piosenkarka zaliczyła kilka pobytów na odwykach, przeszła załamanie nerwowe i trafiła na odział zamknięty.

Wszystko wskazuje na to, że Gomez pokonała swoje demony i wyszła na prostą. Dziś potrafi cieszyć się życiem i nie ma zamiaru wracać do przeszłości. W miniony weekend miała ku temu idealną okazję, bo - co może być dla wielu niemałym zaskoczeniem - gwiazda obchodziła 30. urodziny.