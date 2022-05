Naturalna Selena Gomez robi zakupy z przyjaciółmi w dresach i kapciach (ZDJĘCIA)

Selena Gomez od wielu lat nie zwalnia tempa. 29-latka spełnia się jako wokalistka, właścicielka autorskiej marki kosmetycznej Rare Beauty oraz aktorka - ostatnio można ją było na przykład podziwiać w ciepło przyjętym przez krytyków serialu "Only Murders In The Building", gdzie zagrała u boku Steve'a Martina i Martina Shorta. Kilka tygodni temu celebrytka miała natomiast okazję wykazać się w roli gospodyni uwielbianego przez Amerykanów show "Saturday Night Live". Po zakończeniu nagrań udała się na huczne after party, podczas którego bawiła się wystrojona w kusą kreację z rozcięciem.

Selena Gomez bez wątpienia należy do grona gwiazd, które nie boją się otwarcie opowiadać w mediach o swoim zdrowiu psychicznym - kilka lat temu aktorka i wokalistka zdradziła na przykład, że zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową. Gomez aktywnie namawia również fanów do samoakceptacji oraz promuje "ciałopozytywność". Choć w ostatnich miesiącach celebrytka dość często pojawiała się na branżowych imprezach, za każdym razem prezentując na czerwonym dywanie kolejną efektowną kreację, na co dzień chętnie pokazuje się również światu w znacznie mniej oficjalnym wydaniu.

W niedzielę paparazzi przyłapali Selenę podczas wypadu na miasto. Celebrytka wraz z przyjaciółmi wybrała się na zakupy spożywcze do jednego ze sklepów w kalifornijskim Malibu. 29-latka i jej znajomi postanowili najwidoczniej uzupełnić zapasy przed wypadającym następnego dnia świętem - w poniedziałek Amerykanie obchodzili bowiem Dzień Pamięci.

Gomez na wyprawę do sklepu spożywczego wybrała dość niezobowiązującą stylizację. Celebrytka pozwoliła także swobodnie powiewać na wietrze długim włosom oraz całkowicie zrezygnowała również z makijażu, prezentując tym samym naturalne oblicze.

Zobacz także: Viki Gabor odpiera zarzuty o powiększanie ust: "Ludzie są bardzo kreatywni"

Sklep spożywczy Gomez odwiedziła ubrana w cieplutki kardigan, prosty top oraz szare dresy. Tego dnia w kwestii stylizacji gwiazda bez wątpienia postawiła na wygodę. Gdy po skończonych zakupach celebrytka maszerowała do samochodu, na jej stopach można było bowiem dostrzec... wygodne, puchate kapcie.

Selena znalazła także idealny patent na to, by nie zawracać sobie głowy ciągłym pilnowaniem telefonu i przymocowała doczepiony do smartfona łańcuszek z kolorowych koralików do... sznurka od spodni.

Zobaczcie, jak naturalna Selena Gomez robi zakupy z przyjaciółmi.