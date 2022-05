Selena Gomez w ponętnej kreacji zmierza na after party "Saturday Night Live" (ZDJĘCIA)

Seleny Gomez raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziecięca gwiazdka Disneya przez lata działalności w show biznesie wyrosła na pierwszoligowy talent telewizyjny, czego świadectwo daje ostatnio w wyjątkowo popularnej produkcji Only Murders in the Building. Do długiej listy sukcesów 29-latka może właśnie dopisać poprowadzenie własnego odcinka Saturday Night Live. Wraz z Gomez w najnowszym odcinku wystąpił Post Malone w roli gościa muzycznego.