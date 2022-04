Hailey Bieber apeluje do fanów Seleny Gomez: "Zostawcie mnie w spokoju!"

Nietrudno się domyślić, że żona Biebera ma już dość niewybrednych komentarzy na swój temat. Ostatnio modelka postanowiła bowiem publicznie zaapelować do hejterów, by raz na zawsze dali jej spokój.

We wtorek Hailey opublikowała na TikToku nagranie, w którym zwróciła się do wszystkich osób krytykujących ją w sieci. Ukochana Biebera bez wątpienia miała w tym wypadku na myśli również nadgorliwych fanów Seleny Gomez. W udostępnionym wideo podkreśliła, że jej prośba jest "uzasadniona", gdyż minęło już wystarczająco dużo czasu - prawdopodobnie odnosząc się tutaj do momentu rozstania jej męża z byłą partnerką.

To do Was ludzie w moich komentarzach, za każdym razem, gdy coś wrzucę. Zostawcie mnie w spokoju. Zajmuję się swoimi sprawami. Niczego nie robię, niczego nie mówię. Zostawcie mnie w spokoju, proszę. Wystarczająco dużo czasu już minęło. Błagam Was, naprawdę. To moja jedyna prośba. Zostawcie mnie w spokoju. Bądźcie żałośni gdzie indziej. Proszę - błagała internautów Hailey.