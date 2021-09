Hailey i Justin Bieberowie ZBOJKOTOWANI przez fanów Seleny Gomez na gali MET!

W czasie gali Hailey i Justin wytrwale pozowali fotoreporterom w dobranych kolorystycznie strojach. Jak się okazało, wcale nie było to proste. Kiedy para pojawiła się na czerwonym dywanie, rozwścieczeni fani Seleny Gomez , byłej dziewczyny Justina , zaczęli wykrzykiwać jej imię . Choć małżonkowie starali się robić dobrą minę do złej gry, fotografie paparazzi pokazują, że incydent popsuł im nieco wieczór.

To nie pierwszy raz, kiedy Hailey i Justin znaleźli się na celowniku miłośników Gomez. Psychofani byłej gwiazdki Disneya potrzebują chyba więcej czasu, żeby przepracować jej związek z Justinem niż sama Selena. Przypomnijmy: Selena i Justin spotykali się od grudnia 2010 roku do 2013 roku. Później media kilkukrotnie donosiły jeszcze o ich próbach bycia razem. Jednocześnie od 2015 roku, także z przerwami, Justin randkował już z Hailey. W lipcu 2018 roku para zaręczyła się. Selena Gomez do burzliwej relacji z Justinem wracała później co jakiś czas w swoich piosenkach.