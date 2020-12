Justin Bieber uderza w PSYCHOFANKĘ Seleny Gomez: "Jesteś smutną NAMIASTKĄ CZŁOWIEKA"

Ostatnio małżonka 26-latka raz jeszcze znalazła się na celowniku "wyznawczyń" Gomez (tzw. Selenatorów ), gdy państwo Bieber zrobili wspólną relację na żywo. Idol nastolatek wyjawił w serii relacji na Instagramie, że jedna z popularniejszych wielbicielek jego byłej dziewczyny próbowała nakłonić internautów, aby "bombardowali" Hailey i Justina podczas "lajwa" na Instagramie w ten czwartek. Kobieta nie pozostawiła na modelce suchej nitki, zachęcając ludzi do pisania pod relacją na żywo komentarzy w stylu "Jelena" albo "Selena jest lepsza" .

Celebryta postanowił udostępnić niepokojące nagranie, nazywając kobietę "smutną namiastką człowieka" . Kanadyjczyk odniósł się do jej słów i podjął próbę wytłumaczenia fanom, że to jest niedopuszczalne, aby jego ukochana była ciągłym celem bezpodstawnych ataków ze strony jego miłośniczek.

Chciałem się tym tylko podzielić, aby ludzie zorientowali się, z czym mamy do czynienia każdego dnia - napisał Justin. Myślę o jej życiu i o tym, jak bardzo musi być nieszczęśliwa, skoro chce spędzić życie na próbach sprawienia, by inni czuli się źle. Lekcja z tego jest taka: to ona traci. Życie jest satysfakcjonujące, kiedy podnosisz na duchu i dodajesz wartość ludziom! Życie, w którym chcesz, aby inni czuli się mali, będzie pozbawione przyjaciół i prawdziwej radości.