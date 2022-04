Hailey Bieber komentuje plotki o ciąży: "ZOSTAWCIE MNIE W SPOKOJU"

Nana 24 min. temu zgłoś do moderacji 9 19 Odpowiedz

Zawsze mnie smiesza te wpisy bezdzietnych jakie to one sa szczesliwe i maja czas na "realizowanie siebie" a wiekszosc ma kotki lub pieski, ktore wymagaja wiecej opieki niz dzieci 🙄 Poza tym od kiedy to majac dziecko nie mozna sie realizowac? Ja pracuje zdalnie, podrozuje z dzieckiem i z mezem, robie dokladnie to samo co te bezdzietne wiecznie szczesliwe 🤣 Aha nie pije alkoholu ale to dla mnie zadna strata bo wole lemoniade a w zimie dobra herbatke.