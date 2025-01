Naturalna Zofia Zborowska parkuje furę za 180 tysięcy złotych i rusza załatwiać sprawunki

Dzięki niesłabnącej popularności, Zosia wciąż może cieszyć się mianem jednej z ulubienic stołecznych paparazzi. Ostatnio aktorkę sfotografowano, gdy zajechała na parking swoim autem za ok. 180 tysięcy złotych. Tego dnia pozbawiona makijażu aktorka miała na sobie szerokie, czarne spodnie i kraciastą, granatowo-zieloną koszulę, na którą zarzuciła później również kraciastą kurtkę, tym razem w barwach różu i pomarańczu. Codzienny "look" 37-latki uzupełniały czarne baleriny z cyrkoniami, pasiasta, kolorowa czapka i idealnie dobrany do niej szal oraz czarna torebka. Zborowska uiściła opłatę parkingową, a następnie pomaszerowała załatwiać sprawunki.