Nauczycielka Mateusza Murańskiego wspomina zawodnika MMA. Poruszające słowa

lola 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Pudlowi chyba wydaje się, że to jakaś sensacja. No może w innych kręgach, ale no nie tutaj. Pudel pojmij to wreszcie, że nas to aż tak nie interesuje, żeby kilka artykułów dziennie serwować każdego dnia.