Śmierć Mateusza Murańskiego. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

A ja dotarłam do informacji że zmarł z przedawkowania Oxycodonie, wcześniej widziałam z nim wywiady na których mówił że podczas jednych z walk dostał w krocze -skarżył się na silny ból jądra , pewnie chciał go jakoś załagodzić by szybko się pozbierać do kolejnych walk. Dla mnie uczestnictwo w tej degrengoladzie z patusami(bo dla mnie to są patusy a nie wkształceni zawodowi bokserzy)jest życiową pomyłką tego chłopaka. Jaki rodzic pozwala na to by ich ukochane dziecko paprało się w takim brudzie???,co pieniążki nie śmierdzą nie???!!!, TO TERAZ MACIE TE SWOJE PIENIĄZKI ZA TO STRACILIŚCIE JEDYNEGO SYNA. Współczuję jego mamie chociaż mogła na niego jakoś wpłynąć ale nic mi nie wiadomo by podjęła jakiekolwiek kroki w tą właściwą stronę, zakładam że dała mu wolną rękę a to był błąd. Żal mi chłopaka(młody był) że nikt go z tej złej drogi nie zawrócił kiedy jeszcze można było na niego wpłynąć. Gdyby mój ojciec był taki jak jego tato to zwyczajnie w świecie zerwałabym z nim kontakt i układała życie po swojemu jak najdalej od niego, to nie jest żaden wzór do naśladowania. Szkoda mi Mateusza, szkoda tak młodego życia.