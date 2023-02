Śmierć Mateusza Murańskiego. Tabloid podaje, kto znalazł ciało zawodnika MMA

W środowe popołudnie media obiegła informacja o śmierci Mateusza Murańskiego. Początkowo wydawało się, że wieści powielane przez portale internetowe to tylko "fejkowe informacje", ale wkrótce nie było już wątpliwości, że syn Jacka Murańskiego nie żyje . Informacje zostały potwierdzone przez rzeczniczkę Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Wówczas pojawiły się również wieści, że biegły potwierdził zgon mężczyzny bez udziału osób trzecich, a służby zostały powiadomione przez bliskich Murańskiego, którzy nie mogli się z nim skontaktować.

To ojciec odnalazł ciało Mateusza Murańskiego?

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się od prokuratury, że to Jacek Murański próbował się skontaktować się z synem, ale nie mógł wejść do mieszkania. Zaalarmował służby, które weszły do mieszkania i znalazły ciało Mateusz Murańskiego - czytamy w tabloidzie.