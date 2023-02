Fame MMA żegna Mateusza Murańskiego wzruszającym nagraniem. Wspomniano ostatnią rozmowę z fighterem... (WIDEO)

Federacja FAME MMA pożegnała Mateusza Murańskiego. Obszernemu wpisowi towarzyszy wzruszające nagranie

Nadal nie dociera do nas to, co się stało - czytamy. Mateusz niedawno dowiedział się, że film "IO" Jerzego Skolimowskiego, w którym zagrał jedną z ról, został nominowany do Oscara. Na mailu czekał na niego nowy kontrakt na 5 walk. Jego kariera aktorska nabierała tempa. Miał rodzinę, plany, perspektywy. Całe życie stało przed nim otworem. Mateusz miał 29 lat. Kochał i był kochany. Ciężko to wszystko zrozumieć. Ciężko w to uwierzyć. Jeszcze ciężej się z tym pogodzić, ale Mateusza nie ma już z nami.