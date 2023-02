Wojciech Gola żegna Mateusza Murańskiego: "Nie wierzę w to, co się dzisiaj wydarzyło. Odszedłeś od nas zbyt szybko"

Lol 16 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Ciezko jest bezposrednio na ktoras ze stron zrzucic wine, bo z tego co ludzie pisza chlopak mial depresje i zazywal. Niemniej jednak stworzenie takich eventow jak fame czy inne federacje, bedacych zbiorowiskiem patologii przyczynilo sie do smierci tego chlopaka. W jednym miejscu zebrali smietanke agresywnych, pustych i materialistycznych bezmozgow, ktorym wydawalo sie ze moga wszystko. Kazdego zwyzywac, obrazic, tudziez pobic. Ze wszystko zalatwia przemoc. Tylko taka schede pozostawiaja w mlodziezy te patusiarskie federacje. A pozniej w rzeczywistosci i mlodzi i Ci ludzie spotykaja sie ze sciana. Realnym swiatem, gdzie brak jest przyzwolenia na patologiczne zachowania, gdzie nie ma przyklaskiwania za pajacowanie. Tego chlopaka nie zabil, jak wielu moze sadzi hej. Zabilo go - poniekad - spotkanie z rzeczywistoscia i proby „wychowania go” przez ludzi rownie lotnych co on sam. Nie wiem na prawde kto w 2023 r oglada ten cyrk. Na poczatku bylo to zabawne. Teraz… ewidentnie zalosne i szkodliwe spolecznie.