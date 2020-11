Negatywne opinie o nowej kolekcji Jessiki Mercedes ZNIKAJĄ z Instagrama! Poliestrowy płaszcz kosztuje 790 ZŁOTYCH

Jeszcze kilka miesięcy temu mogło się wydawać, że marka odzieżowa Jessiki Mercedes zostanie zamknięta, zanim jeszcze zdąży na dobre się rozkręcić. Wszystko przez głośną "aferę metkową" . Okazało się bowiem, że pod przykrywką produktów "made in Poland" blogerka sprzedawała swoim klientom t-shirty szyte za bezcen w Maroko , które w Polsce były jedynie zdobione.

Ostatecznie udało się zażegnać kryzys. Większość jej fanów albo zapomniała, albo wybaczyła tę solidną wpadkę, dzięki czemu Jessica Mercedes mogła wrócić do projektowania kolejnych kolekcji. Najnowsza odsłona jej twórczej fantazji miała premierę zaledwie kilka dni temu i już zdążyła narobić sporo zamieszania .

Mój komentarz odnośnie tej samej kwestii usunęli - naprawdę podobają mi się ubrania Veclaim, rozumiem założenia marki, ale to naprawdę słabe zagranie w czasach, gdy jesteśmy na dobrej drodze ku modzie ekologicznej.

Spoko, że szyjecie w Polsce, ale szycie zimnego płaszcza z poliestru… No spodziewałabym się mieszanki wełny z czymś, a nie czegoś takiego… Nawet, jakby miało być drożej, to spodziewam się lepszej jakości po marce "premium", do której Veclaim aspiruje - mogliśmy przez moment przeczytać pod zdjęciami nowej kolekcji.