Nergal wyłania się z restauracji z partnerką dumnie noszącą "SATANISTYCZNĄ" czapkę

Kończący się rok był dla Nergala niewątpliwie bardzo pomyślny pod kątem uczuciowym. Dokładnie 12 miesięcy temu dostarczył internautom nie lada zagwozdki, wrzucając do sieci wideo, na którym oddawał się pielęgnacji damskich stóp, nawet nie starając się ukrywać swojego uwielbienia do tej części ciała. W połowie stycznia wszystko stało się jasne. Kontrowersyjny muzyk przekazał wówczas za pośrednictwem Instagrama życzenia skierowanej do swej lubej, prezentując ją na oczach prawie 450 tysięcy obserwujących go fanów.