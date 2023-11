Neymar ROZSTAŁ SIĘ z matką swojego nowo narodzonego dziecka. Modelka zabrała głos

No suprise 14 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

W ogóle nie odczuwam już żadnych emocji w związku z takimi newsami. Każdy ma to, co sobie wybrał, on jest wiecznym Piotrusiem panem, a ona powinna się zastanowić 5 razy zanim weszła z typem w zwiazek. Ale to jest zrozumiałe dla ludzi rozumiejących związki przyczynowo- skutkowe, a nie dla tych ameb intelektualnych i emocjonalnych.