"Nic się nie stało". Dziennikarze i internauci sceptycznie o dokumencie Latkowskiego: "Oskarżenia niepodparte dowodami, KOSZMARNIE ZŁY FILM"

Rozsądku 5 min. temu

Nie chodzi o temat filmu tyko o sposób jego przedstawiania. Rownie dobrze mogę wziąć Twoje zdjęcie z FB i kazać lektorowi odczytać, że byłaś w Gdańsku - bo pewnie byłaś, że byłaś na imprezie - bo gdzieś pewnie byłaś i że wiedziałaś do tam się dzieje (przecież wszędzie o tym mówili już wcześniej). I teraz na oczach całej Polski pozwolmy sobie połączyć fakty, mimo tych niedopowiedzeń: była na imprezie w gdańskiej zatoce Sztuki, wiedziała co się tam dzieje. Osadzmy ja, jest winna. Jeśli tak będziemy budować oskarżenia, takie dowody będziemy przedstawiać, to wkrótce kazdy z nas będzie czegoś winny. Myślisz, że wtedy za Tobą ktoś się wstawi? Upomni? Czy tak jak dziś, głodne czystek społeczeństwo Cię zlinczuje? Kiedy przyjdą po Ciebie też nie będzie nikogo... Jestem za wsadzaniem do więzienia każdego, kto przyczyniał się do tego pedofilskiego procederu, ale na postawie dowodów, nie domysłów.