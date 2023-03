Nicola Peltz chce zorganizować drugie wesele? Pierwsza ceremonia była "KOSZMAREM"

Nie był to jednak koniec problemów, bo zagraniczne portale donosiły, że sam ślub Peltz i Beckhama wcale nie był taki szczęśliwy, bo całą uwagę skradła matka pana młodego. Victoria miała być nawet adresatką ślubnych toastów, co wyraźnie zabolało Nicolę, która tego dnia powinna być najważniejsza. Teraz okazuje się, że aktorka chce powtórki z rozrywki. "The Mirror" donosi, że ponoć ruszyły już przygotowania do drugiego wesela Peltz i Brooklyna.