Wyciekły szczegóły batalii ojca Nicoli Peltz z wedding plannerkami! Mieli dziwną rozmowę telefoniczną: "PŁACZESZ?"

Ślubny dramat Nicoli Peltz. Jej ojciec-miliarder pozwał wedding plannerki

Wyciekła dziwna rozmowa ojca Nicoli Peltz z wedding plannerką. "Płaczesz?"

Teraz do mediów wyciekły szczegóły sprawy, o czym informuje z kolei portal Page Six. Z lektury tabloidu dowiadujemy się, że Nicola zatrudniła Braghin i Grijalbę na długo przed ślubem, a potem kazała ojcu je zwolnić - i to na dziewięć dni przed ceremonią. Nelson miał zadzwonić do drugiej z wymienionych i po prostu poinformować ją, że to koniec ich współpracy.

Jednocześnie Nelson poprosił ekspertkę, aby przesłała do jego firmy wszystkie maile, w których zawarto dotychczasowe ustalenia w sprawie ślubu. Tak też zrobiła, jednak było ponoć ponad 700 (!), co skłoniło nowych współpracowników Peltza do pytań o to, czy doszło do jakiejś awarii systemu... Wówczas miało dojść do kolejnej rozmowy miliardera z wedding plannerką, która przebiegła następująco: