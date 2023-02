ŚLUBNE KATASTROFY Nicoli Peltz: Ojciec miliarder złożył pozew przeciwko wedding plannerkom! Zatrudnił dla niej aż trzy firmy

Nicola Peltz i Brooklyn Beckham przypieczętowali w zeszłym roku łączące ich uczucie i wzięli wystawny ślub. Nie wszystko było jednak takie idealne, jak mogło się wydawać, bo niedługo przed ceremonią pojawiły się pierwsze problemy. Mowa oczywiście o rzekomym konflikcie między aktorką a matką jej wybranka. W kuluarach od dawna plotkowano, że panie - delikatnie mówiąc - nie przepadają za sobą, a oliwy do ognia miała dolać tylko afera z sukienką . Okazało się bowiem, że atelier Victorii Beckham "nie zdążyło" przygotować kreacji dla Peltz , więc ta musiała sięgnąć po projekt domu mody Valentino. Przy okazji "The Sun" przypomniał wówczas, że Victoria zdążyła jednak przygotować kreacje dla Evy Longorii, czy... ówczesnej dziewczyny Romeo Beckhama.

Sama ceremonia zaślubin również miała pozostawiać wiele do życzenia, bo, jak donosiły tabloidy, uwaga zaproszonych gości skupiona była przede wszystkim na matce Brooklyna, a nie na Nicoli. "Daily Mail" plotkował wówczas, że Peltz zalała się łzami, kiedy to weselne przemowy miały dotyczyć głównie... Victorii Beckham. Gdyby tego było mało - była "Spicetka" miała również "ukraść" nowożeńcom piosenkę do pierwszego tańca.