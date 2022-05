Brooklyn Beckham i Nicola Peltz wspominają ślub w "British Vogue": poruszający gest mamy panny młodej, przeprosiny Davida i... cheeseburgery

Mogłoby się wydawać, że emocje po zaślubinach Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz zdążyły już nieco opaść. Ostatnio małżonkowie postanowili jednak przypomnieć światu o bajkowej ceremonii i pojawili się na okładce czerwcowego wydania brytyjskiego "Vogue'a". Do okładkowej sesji na plaży para zapozowała w ślubnych kreacjach - Brooklyn wystąpił w białym garniturze, Nicola ponownie zaprezentowała zaś światu suknię projektu Valentino. We wnętrzu magazynu pojawiło się rzecz jasna znacznie więcej ujęć ze wspólnej sesji państwa Beckham. Zakochani udzielili także brytyjskiej "biblii mody" wywiady, w którym opowiedzieli o szczegółach wystawnego ślubu.

Okazuje się, że Nicola i Brooklyn przysięgali sobie wierność w obecności 500 gości. Podczas uroczystości zorganizowanej na terenie posiadłości należącej do ojca panny młodej, oprócz widocznego przepychu, nie zabrakło także wzruszeń i zabawnych momentów. Ojciec pana młodego, David Beckham, w trakcie ślubu wygłosił na przykład przemówienie, w którym... błagał syna o wybaczenie mu faktu, iż wraz z Victorią przebrali go w strój kowboja na własnych zaślubinach. W rozmowie para nie ukrywała, że uważa ślub Victorii i Davida za prawdziwie ikoniczne wydarzenie. Organizując własną ceremonią, małżonkowie inspirowali się jednak inną znaną parą.

Peltz do ołtarza szła przy akompaniamencie orkiestry smyczkowej oraz śpiewu brytyjskiego wokalisty Sekou. Pierwszy taniec Nicola i Brooklyn wykonali do przeboju Elvisa Presleya "Can't Help Falling In Love". Taniec panny młodej z ojcem odbył się natomiast w rytmie utworu Bette Middler "Wind Beneath My Wings". Podczas wesela gościom przygrywał zaś kwarter jazzowy oraz dwunastoosobowy zespół.