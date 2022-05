Gala MET 2022. Wystrojeni Brooklyn Beckham i Nicola Peltz debiutują na salonach jako małżeństwo (ZDJĘCIA)

Gala MET za każdym razem przyciąga do Nowego Jorku całą plejadę gwiazd amerykańskiego show biznesu. Nie inaczej było również w przypadku tegorocznej uroczystej inauguracji wystawy "W Ameryce: Antologia Mody". Do Metropolitan Museum of Art przybyły m.in. Blake Lively i Ryan Reynolds, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian i Pete Davidson czy Cara Delevigne. Każdy z zaproszonych gości dołożył wszelkich starań, by przyćmić pozostałe gwiazdy odpowiednio efektowną kreacją. Niestety nie wszystkim się do udało...