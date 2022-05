Gala MET 2022. Cara Delevigne pojawiła się na gali TOPLESS (ZDJĘCIA)

Gala MET to dla celebrytów nie tylko jedno z najważniejszych towarzyskich wydarzeń roku. Nic więc dziwnego, że zaproszone gwiazdy przygotowują się przez długie miesiące, by wystąpić na imprezie w odpowiednio wymyślnych oraz wpasowujących się w motyw przewodni kreacjach. W tym roku gala otworzyła wystawę "W Ameryce: Antologia Mody", tematem przewodnim na czerwonym dywanie w Metropolitan Museum of Art był natomiast "Gilded Age" - nawiązujący do epoki w amerykańskiej historii.