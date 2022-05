Gala MET 2022. NAJGORSZE stylizacje wieczoru: Kylie Jenner, Emily Ratajkowski, Katy Perry, Camila Cabello... (ZDJĘCIA)

Jak co roku, spora część lwic salonowych miała spore trudności z dostosowaniem się do tematu przewodniego gali, nawiązującego do amerykańskiej mody i tradycji. Portale modowe zza oceanu już zdążyły skomponować listę gości imprezy, które - delikatnie mówiąc - nie udźwignęły, zdawałoby się, dość prostego "dress code'u". Jedną z takich takich celebrytek jest Kylie Jenner, która zawitała na czerwonym dywanie w młodzieżowej (i mało twarzowej) sukni ślubnej marki Off-White. Kolejnym niewypałem okazał się odważny "look" Cary Delevingne, w którym brytyjska modelka z dumą odsłoniła pomalowane na złoto piersi.