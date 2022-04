Szykuje się KOLEJNY ŚLUB u Beckhamów? 19-letni Romeo i jego ukochana już snują plany o... DZIECKU

Dwa tygodnie temu rodzina Beckhamów znalazła się w samym centrum medialnego zainteresowania. Najstarszy syn Victorii i Davida poślubił bowiem ukochaną Nicolę Peltz podczas hucznej ceremonii na Florydzie. O szczegółach wystawnego ślubu pary rozpisywały się tabloidy na całym świecie i trudno się temu dziwić. Brooklyn i jego luba postanowili rozpocząć wspólne życie z odpowiednim rozmachem. Para powiedziała sobie "tak" na terenie należącej do ojca panny młodej posiadłości na Florydzie, a wraz ze świeżo upieczonymi małżonkami bawiła się cała plejada gwiazd - w tym Eva Longoria, Serena Williams czy członkinie Spice Girls. Cała ceremonia miała natomiast kosztować zawrotne 3,5 miliona funtów - czyli prawie 20 milionów złotych.

Choć wydawać by się mogło, że emocje po ślubie Brooklyn Beckhama i Nicoli Peltz zdążyły już nieco opaść, media wciąż żywo interesują się poczynaniami nowożeńców. Ostatnio ich uwagę zwrócił jednak inny członek rodziny. Mowa tu o drugim synu Victorii i Davida, Romeo. Brytyjskie tabloidy już spekulują bowiem, że rodzina Beckhamów wkrótce będzie bawić się... ślubie 19-latka.

Romeo Beckham od 2019 związany jest z brytyjską modelką Mią Regan. Wszystko wskazuje na to, że para traktuje swój związek wyjątkowo poważnie. Jak donosi informator Mirror, choć zakochani są jeszcze dość młodzi i pochłonięci swoimi karierami, jednocześnie są sobie "bardzo oddani". Mało tego, podczas rodzinnych wakacji Romeo i Mia zaczęli nawet rozmawiać z bliskimi o ślubie.

Szybki i młody ożenek zdaje się być u Beckhamów tradycją. [Romeo i Mia - przyp.red.] są sobą zaślepieni i to zdecydowanie związek na całe życie. Rozmawiali też o tym, jak bardzo pragną mieć dużą rodzinę i nie mogą się doczekać, by ją założyć - donosi Mirror.

Wygląda również na to, że gdyby nie ślub Brooklyna i Nicoli, Romeo i jego wybranka mogliby już być zaręczeni. 19-latek postanowił jednak poczekać z oświadczynami na bardziej odpowiedni moment. Zawsze chciał bowiem, by jego starszy brat jako pierwszy stanął na ślubnym kobiercu i nie chciał zrobić niczego, co mogłoby "odciągnąć uwagę" od Brooklyna.