Internauci oburzeni organizacją HORRENDALNIE drogiego wesela Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz: "TRZY MILIONY funtów na imprezę, gdy w Ukrainie trwa wojna"

Serek 1 godz. temu zgłoś do moderacji 213 7 Odpowiedz

Nie rozumiem tej chorej logiki. Nie mogą wydawać pieniędzy, bo jest wojna. Jakby zrobili wesele za 40 tys. złotych na wiejskiej sali weselnej to wojna by się skończyła? Mają pieniądze więc wydają na co im się podoba. To, że nie wyrzucisz jedzenia nie znaczy, że dzieci w Afryce przestaną być głodne. To, że nie wydasz milionów na zabawę nie znaczy, że wojna się skończy. To, że przestaniemy latać w kosmos i badać wszechświat nie zakończy wszystkich wojen, chorób i głodu. Skończcie z tym bełkotem.