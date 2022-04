Brooklyn Beckham pokazał PIERWSZE ZDJĘCIA ze ślubu z Nicolą Peltz! On z diamentami od teściów, ona w pięknej sukni Valentino (ZDJĘCIA)

Karina 5 godz. temu zgłoś do moderacji 410 18 Odpowiedz

Ona na każdym zdjęciu zdystansowana, żeby nie powiedzieć sztywna, to on się do niej klei. Jest piękna, świetnie ubrana, ale odnoszę wrażenie, że Brooklyn to taki dodatek do jej życia, jak ładna torebka do kiecki....