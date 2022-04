Victoria Beckham założyła na ślub syna "skromny" naszyjnik za 11 MILIONÓW złotych (FOTO)

Jednak to naszyjnik w kształcie gruszki przykuwał uwagę zgromadzonych na ślubie osób. Jak donosi "Daily Mail", ogromny diament na złotym łańcuszku miał być wart aż 11 milionów złotych.

Kyron-Keogh, założyciel ROX Diamonds & Thrills, w rozmowie z portalem MailOnline wyznał, że diament na szyi Victorii ma od 12 do 15 karatów, co wskazuje, że jego wartość waha się od 1,3 do 2 milionów funtów (ponad 11 milionów złotych).