Kulisy konfliktu Nicoli Peltz z Victorią Beckham: 27-latka WYBUCHŁA PŁACZEM na własnym weselu! Teściowa dolała oliwy do ognia...

Choć od ślubu młodej pary minęło już pięć miesięcy, na jaw wciąż wychodzą kolejne fakty w sprawie, które miały doprowadzić do zaognienia sporu. Jak wcześniej spekulowano, kością niezgody miała być uwaga, która w tamtym okresie skupiała się na matce Brooklyna, zamiast na Nicoli. Jak donosi źródło Daily Mail, przez całe wesele napięcie było tak wyczuwalne, że powietrze można było kroić nożem. Peltz nie wytrzymała, gdy doszło do weselnych przemów, które głównie dotyczyły Victorii ... Taką właśnie odę do "Posh Spice" wygłosił były mąż Jennifer Lopez, Marc Anthony , czym doprowadził pannę młodą do łez.

Marc poprosił Nicolę i Brooklyna, żeby wybrali swoją ulubioną piosenkę, którą im zadedykuje - donosi źródło. Padło na "You Sang To Me". Nicola wyszła z sali, bo była przekonana, że Marc zaprosi ją i Brooklyna na parkiet, by zatańczyli do jego utworu. Jednak bez ostrzeżenia i na prośbę Victorii Marc zapowiedział, że pierwszy taniec należeć będzie do matki i syna. Większość gości zauważyło, że coś się stało. To było niezręczne dla pary, bo oboje myśleli, że ​​to będzie dla nich wyjątkowa chwila.