Cała we łzach Nicola Peltz żali się na Instagramie: "To normalne, że czujemy się ZRANIENI" (FOTO)

Według medialnych doniesień między Nicolą a Victorią miało dojść do poważnego nieporozumienia. Nicola była ponoć zazdrosna, że to na jej teściowej skupia się większość medialnych publikacji, gdy to ona jako panna młoda powinna być największą gwiazdą wydarzenia . Wkrótce panie przestały utrzymywać kontakt i tak Brooklyn znalazł się na linii strzału między matką a żoną.

Czasem trudno jest mi pokazać się od smutnej strony. Dorastanie z siedmiorgiem rodzeństwa, dwojgiem bardzo wymagających rodziców, uczyniło mnie twardą. Sprawiło, że nie daję ludziom szans, aby skrzywdzili moje serce. Przez to zbudowałam wokół siebie barierę ochronną, aby odgrodzić się od branży (rozrywkowej - red.). Każdy z nas ma dni, kiedy inni sprawiają, że czujesz się źle. To normalne, że czujemy się zranieni. Pomyślałam, że napiszę coś, ponieważ nigdy nie pokazywałam się w takim stanie. Kocham Was wszystkich tutaj. Bardzo doceniam wasze wsparcie. Wiele to dla mnie znaczy, kiedy widzę, jak życzliwi jesteście na moim profilu. Chcę, żebyście wiedzieli, że Was widzę, słyszę Was. Wiele to dla mnie znaczy - czytamy w opisie zdjęć.