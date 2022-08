ZIMNA WOJNA między Victorią Beckham i Nicolą Peltz trwa: "Nie mogą się nawzajem znieść i zupełnie ze sobą NIE ROZMAWIAJĄ"

🙄🙄🙄 35 min. temu zgłoś do moderacji 215 4 Odpowiedz

Ale z czego ta Nicola i jej mąż są znani? Z tego, że on jest synem Victorii i Davida, więc byłoby dziwne, gdyby media bardziej interesowały się nimi, niż rodzicami. Gdyby ten cały Brooklyn sprzedawał hot dogi na stacji metra, to nawet by na niego nie spojrzała. Poleciała na znane nazwisko, to niech dziękuję tym, którzy sprawili, że jest ono tak popularne 😅