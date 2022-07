Koniec sielanki u Beckhamów? Nicola Peltz IGNORUJE Victorię i Davida w mediach społecznościowych

Reporterom "Daily Mail" udało się dotrzeć do źródła pozostającego w bliskich relacjach z rodziną Beckhamów. Informator stwierdził jednak tylko, że "ludzie cały czas gadają na temat ich relacji i nie ma co tego komentować".

To spostrzeżenie jest o tyle ciekawe, że Brooklyn przyjął nazwisko swojej żony - teraz nazywa się Peltz-Beckham. Co więcej, w jednym z wywiadów Nicola wyjawiła, że jej małżonek już mówi do jej ojca per "tato".