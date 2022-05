Nicola Peltz pokazała pierścionek zaręczynowy za DWA MILIONY DOLARÓW (FOTO)

Hdvfdsdd 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Ciekawe czy jak wy byście byli milionerami to nie dawalibyscie kasy swpim dzieciom, juz widze jakbyscie swoje dzieci poslali do pracy na kasie i sami ubieralibyscie się w sieciówkach... Akurat i on i ona nie szpanują niczym, jakims cude rodzice wychowali ich z umiarem. Ta dziewczyna wyglada calkiem normalnie, a moglaby sobie zrobic doczepy do tyłka, ppwiekszyc piersi, usta i wygladac jak nasz rodowite polskie gwiazdy, ltorym sie wydaje, że coś mają i cos osiagnęły.. Porównajcie sobie ją do tej K Jenner- chusteczki Lv, okulary Dior i wszystko z wielkim logiem, Nicole chodzi jak typowa dziewcxyna w jej wieku. Dla nich 2 miliony za pierscionek to jak dla przecietnego kowalskiego pierscionek zareczynowy za 4000 z Apartu. Ma go nie nosić bo to juz oznaka, ze sie nim chwali? Sądzę, że od swojego ojca miliardera nie taka droga bizuterie ma w swojej kolekcji i ze znajdzie się cos o wiele drozszego