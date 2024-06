Nicola Zalewski jednak nie zdradził partnerki?! Włoszka jest z piłkarzem w Hamburgu i wspiera go przed meczem (FOTO)

W piątek polskim internetem wstrząsnął wpis, jaki pojawił się na Instastories Kamila Szymczaka. Znany z m.in. "Czas na Show. Drag Me Out" tiktoker zasugerował bowiem że jego dziewczyna Vanessa Rojewska zdradziła go z Nicolą Zalewskim. Post po jakimś czasie zniknął z social mediów i jak dotąd żadne z zainteresowanych nie odniosło się do sprawy.