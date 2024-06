Kamil Szymczak do Nicoli Zalewskiego: "Poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją?". Już usunął wpis (FOTO)

Vanessa Rojewska miała zdradzić chłopaka z Nicolą Zalewskim?

W piątek wieczorem na instagramowym profilu znanego z "Czas na Show. Drag Me Out" Kamila Szymczaka pojawił się zaskakujący wpis. Influencer zasugerował na InstaStories, że Vansessę Rojewską i Nicolę Zalewskiego łączą bliskie relacje.

Nicola Zalewski zablokował komentarze, a Vanessa Rojewska usunęła zdjęcia

Vanessa, o której pod koniec maja było głośno za sprawą tego, że wrzuciła do sieci "beztroskie" nagranie z Auschwitz w tle , z kolei usunęła nie tylko relację ze wspomnianych przez jej chłopaka gór, ale i zdjęcie z meczu , które do niedawna widniało na jej instagramowym profilu.

Warto nadmienić, że choć wielu internautów jest przekonanych, że Szymczak miał powody, by wystosować do Zalewskiego apel, jest też spora część osób, która, zdając sobie sprawę, jak w przestrzeni internetowej funkcjonują influencerzy, może być to kolejna z akcji promocyjnych... Możne świadczyć o tym chociażby fakt, że po kilku godzinach uczestnik "Drag Me Out" usunął udostępnioną relację.