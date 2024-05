Influencerka wrzuciła nagranie z Auschwitz w tle i załączyła taneczną piosenkę. Internauci: "Dramatyczny brak wyczucia" (WIDEO)

Na przestrzeni lat byliśmy świadkami wielu sytuacji, w których do sieci trafiały wyjątkowo nieprzemyślane zdjęcia bądź nagrania z Auschwitz-Birkenau. Głośno było m.in. o internautach wrzucających do internetu selfie z obozem w tle czy blogerze modowym, który urządził sobie na terenie kompleksu prezentację swojej stylizacji.

Opublikowała nagranie z obozem Auschwitz w tle. W sieci burza

We wtorek w kontekście Auschwitz w mediach społecznościowych znów zawrzało. Wszystko za sprawą tego, co opublikowała Vanessa Rojewska. Influencerka, modelka, tancerka i aktorka w jednym pochwaliła się bowiem na Instastories wideo podpisanym "pozwiedzane", na którym ubrana w krótkie szorty i skąpy top jedzie rowerem wzdłuż ogrodzenia obozu koncentracyjnego. Co ciekawe, w tle słychać taneczny utwór Seana Paula "She Doesn't Mind"...