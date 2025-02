Nicole Scherzinger świeci biustem na pokazie w Nowym Jorku

Nicole Scherzinger zdobyła międzynarodową rozpoznawalność jako liderka zespołu The Pussycat Dolls. Dzięki wielu przebojom, jak "Don't Cha" czy "Buttons", grupa osiągnęła ogromny sukces na całym świecie. Jednak konflikty osobiste doprowadziły do ostatecznego rozwiązania grupy w 2010 roku, co skłoniło ciemnowłosą gwiazdę do rozwijania kariery solowej. Piosenkarka wydała trzy albumy studyjne i pomimo umiarkowanego sukcesu kontynuuje swoją działalność artystyczną.