Młodzieńcza Nicole Scherzinger ćwiczy na plaży w bikini z trenerem. Figura godna pozazdroszczenia?

Sukces Nicole nie ogranicza się jedynie do ćwiczeń. Gwiazda dokładnie planuje swoje posiłki, dbając, aby były zróżnicowane i bogate w potrzebne składniki odżywcze. Uwielbia obfite śniadania, bogate w białko i węglowodany, co daje jej energię na cały dzień. Mimo zamiłowania do owoców morza, zawsze pamięta o umiarze, co jest kluczem do utrzymania smukłej sylwetki.