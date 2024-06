Nie tylko Iga Świątek podbija Roland Garros. 17-letni Tomek Berkieta dotarł aż do finału juniorskiego. Co o nim wiemy?

Polscy zawodnicy coraz mocniej zaznaczają obecność wśród fanów tenisa na całym świecie. Mowa zresztą nie tylko o Idze Świątek i jej spektakularnych sukcesach, bo głośno jest dziś także o kimś innym. Chodzi o Tomka Berkietę , nastoletniego zawodnika, który po raz pierwszy w karierze awansował do finału wielkoszlemowego turnieju juniorów. W półfinale pokonał Włocha, Lorenzo Carboniego .

Tomasz Berkieta podbija Roland Garros. Trenował razem z Igą Świątek

Dziś, już jako finalista turnieju juniorskiego, Berkieta jest na językach całego kraju. Jego przeciwnikiem był Kaylan Bigun, który wygrał z Polakiem 4:6, 6:3, 6:3. Warto jednak zaznaczyć, że sam udział w finale to i tak ogromny sukces. Co ciekawe, wcześniej 17-latek miał nawet okazję trenować z "pierwszą rakietą w kraju", o czym wspomniał w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Zdradził, że było intensywnie i męcząco, ale jest wdzięczny Idze za pomoc i wsparcie. Mocno też trzyma za nią kciuki.

Skończyłem nad koszem, nie wspominam tego najlepiej, bo trochę mnie zemdliło na koniec, szczególnie że wytrzymałościowo na razie nie jestem wybitny. To było super, że Iga była przede mną, ja ją goniłem i to zmuszało mnie do jeszcze większego wysiłku - mówił.