Nie zgadniecie, jakie wykształcenie ma Katarzyna Dowbor. Wybrała ambitną specjalizację, a temat pracy magisterskiej szokuje

Wykształcenie Katarzyny Dowbor zaskakuje. Wybrała ambitną dziedzinę

Zanim jednak Katarzyna znalazła się w telewizji, z którą związała sporą część kariery zawodowej, to kształciła się w zupełnie innym kierunku. Dziennikarka pochodzi z Torunia i to właśnie tam zaczynała edukację, rozpoczynając studia na kierunku filologii polskiej. Szybko jednak zrozumiała, że nie jest to życiowa droga, jaką sobie wymarzyła, dlatego przerwała edukację i przeniosła się do Warszawy. Tam podjęła naukę na kierunku pedagogicznym na Uniwersytecie Warszawskim.