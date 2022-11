Nie żyje 28-letni raper Takeoff z grupy Migos. Został zastrzelony na imprezie! Ujawniono nagranie (WIDEO)

W sieci pojawiło się nagranie z feralnej imprezy, podczas której został śmiertelnie postrzelony 28-letni raper Takeoff . Muzyk, który naprawdę nazywał się Kirshnik Khari Ball, świętował wydanie nowego klipu do piosenki "Messy" na zamkniętej imprezie w jednej z kręgielni w Houston. W trakcie spotkania doszło do kłótni. Jeden z jej uczestników wyjął broń i zaczął strzelać. Takeoff został postrzelony w głowę i zmarł na miejscu.

Takeoff pojawił się na imprezie urodzinowej Jasa Prince’a, szefa Young Empire Music Group, u boku Quavo - jego wujka, z którym - wspólnie z raperem Offsetem - tworzyli grupę Migos. Z kolei Takeoff i Quavo utworzyli niedawno duet "Unc & Phew". Siódmego października duet wydał debiutancki album "Only Built for Infinity Links". W poniedziałek ukazał się teledysk do ich piosenki "Messy". W Houston raperzy świętowali właśnie to wydarzenie.