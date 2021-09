Nie żyje Bezczel. Raperzy żegnają kolegę: "Jeszcze ostatnio byłeś taki uśmiechnięty" (ZDJĘCIA)

RIP 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chyba przewidział :( "Idzie na świat ktoś kto by coś zmienić w Tobie mógł Twój syn kopie żonę w brzuch a Ty kopiesz sobie grób Weź mi powiedz proszę co mu powiesz kiedy cię zapyta O ile w ogóle będzie miał okazję cię zapytać Nie flirtuj ze śmiercią chłopie chyba że chcesz glebę gryźć Naprawdę chłopaku myślałeś że jak jesteś w rapie kotem tu to masz 9 żyć Nie wiesz nic o tym gadasz głupoty wciąż wpadasz w kłopoty A twoja rodzina i bliscy nie mają już nawet tu z Tobą rozmawiać ochoty Myślałeś może o tym co będzie jak kiedyś zejdziesz Zostawisz żonę i syna w żałobie no proszę cię powiedz mi co wtedy będzie Kilka gorzkich słów ode mnie dzisiaj masz i dobrze Przemyśl czy naprawdę tak Ci śpieszy się na własny pogrzeb"