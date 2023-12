Nie żyje bratanica Tomasza Karolaka. Znane są szczegóły pogrzebu Helenki

Ququłka 17 min. temu zgłoś do moderacji 24 2 Odpowiedz

Wiecie co to prewencja??. U nas jej brak wynikajacy z braku pieniędzy przekąłda się na tego typu tragedie. Gdyby kazdy mógł sobie pozwolić na rezonas, Dokłądny skan organizmu przynajmniej raz na kilka lat wielu tragedi by nie było. Ten cichy zabójca swieciłby by na rezonasie jak żarówka. Leczenei pozwoliłoby jej żyć normalnie do starości.