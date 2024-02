Nie żyje dziadek z TikToka, który podbił serca internautów. 95-letni Henryk nagrywał filmiki z wnuczką: "Jeszcze wczoraj rozmawialiśmy"

Starość 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Przyjdę po każdego, nikt przede mną nie ucieknie, no chyba że za młodu zejdzie z tego świata. Każdemu kto dożyje starszego wieku, zabiorę zdrowie fizyczne i psychiczne, urodę, a nawet godność. Będziecie niczym zombi zdani na łaskę i litość tych którzy chwilowo będą młodsi i sprawniejsi od was. Uważajcie, bo przyjdę po każdego z was, a gdy z wami skończę, to przyjdzie po was moja siostra - ta z kosą.