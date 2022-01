Nie żyje Gaspard Ulliel! Aktor miał 37 lat

Nie żyje Gaspard Ulliel. Aktor zmarł w wyniku tragicznego wypadku narciarskiego , do którego doszło podczas pobytu w Alpach. Miał zaledwie 37-lat.

Jak donosi portal "Just Jared", smutną wiadomość zdążył potwierdzić agent gwiazdora. Serwis "Deadline" informuje zaś o tym, że Gaspard został przetransportowany do szpitala we francuskiej miejscowości Grenoble helikopterem po tym, jak doznał poważnego urazu głowy, który ostatecznie okazał się być dla niego śmiertelny.