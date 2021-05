Kevin Clark nie żyje. Gwiazdor "Szkoły rocka" zginął w tragicznym wypadku

Rower 1 godz. temu zgłoś do moderacji 91 5 Odpowiedz

Ja jestem wściekły po ostatnim zdarzeniu, że do tej pory się gotuje od środka! Jadę rowerem. W naszym mieście są ścieżki rowerowe. I po jednej stronie drogi jest ścieżka tylko dla rowerów a po drugiej tylko dla pieszych. I oczywiście święte krowy zamiast iść ścieżka dla pieszych to idą dla rowerów. Zbliżam się i dzwonię dzwonkiem oni mnie wcześniej widzieli bo się odwracali a łebek zamiast zejść na bok i się chociaż odwrócić to odskoczył prosto pod moje koło. Zrobiłem salto i wylądowałem głową na drodze. Gdyby auto jechało to by było po mnie. Powinni karać KARAĆ za chodzenie po ścieżkach rowerowych dla przykładu!!