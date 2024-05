Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Od lat zmagał się z ciężką chorobą

W styczniu ubiegłego roku do mediów zaczęły napływać pierwsze niepokojące informacje na temat stanu zdrowia Jana A.P. Kaczmarka. Znany kompozytor zmagał się z MSA , czyli zanikiem wieloukładowym, wobec którego można podjąć jedynie leczenie objawowe.

Laureat Oscara do samego końca walczył z chorobą i głęboko wierzył, że uda mu się ją przezwyciężyć. Niestety, zmarł. Informację o śmierci potwierdziła Polska Fundacja Muzyczna .

Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek

Z ogromnym żalem i smutkiem przekazujemy informację, która przed momentem do nas dotarła: "Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój mąż Jan A.P. Kaczmarek. Do końca był wojownikiem ufającym, że wyzdrowieje i będzie dzielił się swoją twórczością z nami... Czuwałam przy nim do końca. Zmarł otoczony miłością. Wartością, w którą wierzył najmocniej. Aleksandra Twardowska-Kaczmarek" - przekazała Polska Fundacja Muzyczna na Facebooku, cytując wiadomość od żony Jana A.P. Kaczmarka.