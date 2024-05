Nie żyje Johny Wactor. 37-letni aktor ze "Szpitala miejskiego" został zastrzelony. Zginął na miejscu

Akniezka 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Dzi@dostwa pelno tego w Usa i w Europie. Cywilizowane kraje powinny odgradzac sie od takich naplywowych imigrantow. Co kultura to kultura. Bylo by duzo bezpieczniej. Ludzie pracuja uczciwie i koncza tak, za.. katalizator. Straszne, mlody chlopak.